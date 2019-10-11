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Заворотнюк впала в состояние сопора

Остались считанные дни: раскрыты новые подробности состояния Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
По слухам, звезда перестала реагировать на близких

Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора – так называется глубокое угнетение сознания. Этот диагноз ставится, когда пациент перестает реагировать на окружающие предметы и людей.

Специалисты клиники, в которой лежит актриса, стараются, чтобы она не впала в кому, сообщает телеграм-канал Mash. Артистка все время спит и не может самостоятельно двигаться, подчеркивает "Вечерняя Москва".

Как отмечает телеграм-канал "Не Малахов", человек, страдающий от сопора, как правило, уходит из жизни через несколько дней:

"Глубокое угнетение сознания чревато тем, что больной впадает в кому и из нее уже не выходит – просто не хватает ресурсов организма".

Препараты уже не помогают вылечить больного, с их помощью можно лишь ненадолго отсрочить сам момент смерти, утверждают авторы блога. Близкие Анастасии не комментируют эту информацию.

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Валентина МАЙОРОВА
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