Родные звезды потребовали уважения

Близкие Анастасии Заворотнюк назвали ложью сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора.

"Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса – снова за гранью добра и зла... И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!" –

написали на страничке Анастасии в Instagram.

Родственники звезды "Моей прекрасной няни" подчеркнули, что имеют право не рассказывать о тяжелой ситуации, в которую попала актриса, и попросили представителей прессы с уважением относиться к этому решению.

В пятницу, 11 октября, появилась информация о том, что артистка пребывает в предкоматозном состоянии. Слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились около месяца назад. Сообщается, что у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга, однако родные Заворотнюк не дают комментариев по поводу состояния ее здоровья.