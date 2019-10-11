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Родственники опровергли слухи о близкой смерти Заворотнюк

Родственники рассказали о состоянии Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Родные звезды потребовали уважения

Близкие Анастасии Заворотнюк назвали ложью сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора.

"Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса – снова за гранью добра и зла... И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!" –  

написали на страничке Анастасии в Instagram. 

Родственники звезды "Моей прекрасной няни" подчеркнули, что имеют право не рассказывать о тяжелой ситуации, в которую попала актриса, и попросили представителей прессы с уважением относиться к этому решению. 

В пятницу, 11 октября, появилась информация о том, что артистка пребывает в предкоматозном состоянии. Слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились около месяца назад. Сообщается, что у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга, однако родные Заворотнюк не дают комментариев по поводу состояния ее здоровья.

Фоторепортаж
ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Валентина МАЙОРОВА
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