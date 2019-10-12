Семья хочет отгородить артистку от внимания журналистов

Слухи о плачевном состоянии Анастасии Завортнюк заставили ее родных впервые заговорить о заболевании. Родственники в Instagram назвали ложью сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора. На связь также вышла дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Анна объяснила, что семья ничего не говорит о здоровье актрисы, чтобы она жила "спокойно и счастливо".

"Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов потому что нам не интересен хайп, а в первую очередь мы хотим спокойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно",

- написала дочь Заворотнюк в комментариях к посту.

В пятницу, 11 октября, появилась информация о том, что артистка пребывает в предкоматозном состоянии. Слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились около месяца назад. Сообщается, что у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга, однако родные Заворотнюк не дают комментариев по поводу состояния ее здоровья.