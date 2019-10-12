Вид актрисы порадовал фанатов

Новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк приходят разные и зачастую противоречат друг другу. Родственникам артистки даже пришлось прервать молчание. Кроме того, в Instagram звезды сериала "Моя прекрасная няня" появилось фото улыбающейся Заворотнюк с мужем.

Таким образом близкие поздравили семью с годовщиной венчания, которая прошла 11 лет назад.

"От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком", – написали родственники.

Подписчики обрадовались романтическим снимкам Анастасии. "Какие красивые", "Прекрасная пара! Счастья ♥️", "Очень красивая пара", "любовь способна творить настоящие чудеса", "Поздравляю вас 💐💐 самая красивая пара".

Слухи о плачевном состоянии Анастасии Завортнюк заставили ее родных впервые заговорить о заболевании. Родственники в Instagram назвали ложью сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора. На связь также вышла дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Анна объяснила, что семья ничего не говорит о здоровье актрисы, чтобы она жила "спокойно и счастливо".