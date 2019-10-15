Тайные похороны актрисы до сих пор не дают покоя публике

Кладбище, где упокоились родственники Анастасии Заворотнюк продолжают атаковать любопытные. Чтобы обезопасить захоронение, доступ к могилам был ограничен, а охранники постарались запомнить всех членов семьи, которые могут навещать умерших родственников телезвезды, – пишет Nation News.

Журналисты на кладбище тоже появляются регулярно. Все из-за слухов о том, что Анастасию Заворотнюк, которую никто так и не видели после известий о болезни, тайно похоронили на семейном кладбище.

Репортеры исследуют могилы родственников и стараются рассмотреть любые изменения, но никаких следов свежего захоронения на семейном участке Заворотнюк нет. Пока журналистам удалось встретить на кладбище только землекопов.

В конце августа стало известно о страшном диагнозе Анастасии Заворотнюк. По неподтвержденной информации, звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком мозга 4 степени. Возможно, скоро правду о болезни знаменитости расскажет ее дочь в передаче Андрея Малахова.

Сейчас, по информации Telegram-канала "НеМалахов", Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре в Подмосковье.