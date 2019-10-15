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Народ не хотел прощаться: после аварии Киркорова усыпали цветами и погрузили в спецвагон

Народ не хотел прощаться: после аварии Киркорова усыпали цветами и погрузили в спецвагон
Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
С машиной артиста произошло ЧП на дороге

Филипп Киркоров сейчас гастролирует по Республике Коми. Концертный тур артиста проходит не без приключений: фура с реквизитом ранее застряла в песке на берегу реки. Ситуация в итоге разрешилась благополучно – машину удалось вытащить, а поклонники остались в восторге от концерта.

В Усинске Киркорова не хотели отпускать со сцены, буквально заваливали цветами. Как пишут "Невские новости", бывший муж Примадонны пошел навстречу зрителям: фотографировался со всеми желающими и раздал много автографов.

После Усинска Филипп Киркоров отправился в Печору в отдельном вагоне. Как пишет "БНК", певец путешествует в двух благоустроенных спецвагонах, а для перевозки оборудования, декораций и костюмов нужно 5 фур. 

С транспортом Филиппа Киркорова неприятности возникают не в первый раз. В июле выступление артиста оказалась под угрозой срыва – тогда фура вылетела в кювет недалеко от Крыма. 

Дарья ПЕТРОВА
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