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Перенесшей операцию Заворотнюк стало лучше

Перенесшей операцию Заворотнюк стало лучше
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актриса отказалась от чудо-вакцины

Анастасии Заворотнюк сделали операцию, и теперь ей стало намного лучше, сообщают близкие актрисы. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" недавно выписали из больницы, сейчас она проходит реабилитацию в другой клинике.

"После операции ей стало заметно лучше <...> Она восстанавливается, проходит реабилитацию – в том числе в бассейне",

сообщили друзья Анастасии и ее мужа Петра Чернышева "Комсомольской правде". Они также добавили, что родственники актрисы переживают из-за недостоверной информации в СМИ – Заворотнюк "хоронили" уже два раза. 

По словам людей из круга Заворотнюк, врачи предлагали ей делать инъекции американской экспериментальной вакцины, с помощью которой пытались спасти и Жанну Фриске. Одна ампула этого препарата стоит более 850 тысяч рублей, и в России его пока нет. Анастасия отказалась лететь в американскую клинику и предпочла лечение у докторов, которых ей порекомендовали друзья ее мужа Петра Чернышева. "Для лечения жены Петр подключил все свои связи", – добавили приятели Заворотнюк.

По их рассказам, в финансовой помощи актриса не нуждается. Фигурист Петр Чернышев неплохо зарабатывает на ледовых шоу, к участию в которых планирует вернуться в ноябре.

Карина СИРАЗОВА
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