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Могилу выкопали еще летом: Заворотнюк тайно кремировали

Могилу выкопали еще летом: Заворотнюк тайно кремировали
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актрису похоронили на кладбище в глухом лесу, расположенном неподалеку от ее дома

Слухи о параличе звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, возможно, являются выдумкой по той простой причине, что артистки давно нет в живых.

"Похоронили" тяжелобольную многодетную мать авторы телеграмм-канала "НеМалахов". Аргументировали они свою версию молчанием родни актрисы. Именно оно натолкнуло их на самые страшные мысли.

"Ведь может случиться так, что прекрасная няня реально умерла и ее уже даже по-тихому похоронили в Анкудиново рядом с отцом и братом. Собственно, место под могилу было готово еще летом", – предположили журналисты. 

Они даже посчитали расстояние от упрятанного в лесу кладбища до особняка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. Выяснилось, что оно находится неподалеку от дома. 

"Заворотнюк могли кремировать, потому про похороны никто ничего и не знает", – сделали вывод "сыщики".

Информацию о кремации Завортонюк распространили также украинские СМИ. Например, об этом пишет "Главред".

Напомним, почти месяц на болезни актрисы и телеведущей спекулируют ее друзья, знакомые и даже персонал клиники, где лечится звезда. По последней информации, "няню Вику" парализовало. В этом состоянии она может остаться до конца своих дней

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Ксения АНДРЕЕВА
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