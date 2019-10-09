Актрису похоронили на кладбище в глухом лесу, расположенном неподалеку от ее дома

Слухи о параличе звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, возможно, являются выдумкой по той простой причине, что артистки давно нет в живых.

"Похоронили" тяжелобольную многодетную мать авторы телеграмм-канала "НеМалахов". Аргументировали они свою версию молчанием родни актрисы. Именно оно натолкнуло их на самые страшные мысли.

"Ведь может случиться так, что прекрасная няня реально умерла и ее уже даже по-тихому похоронили в Анкудиново рядом с отцом и братом. Собственно, место под могилу было готово еще летом", – предположили журналисты.

Они даже посчитали расстояние от упрятанного в лесу кладбища до особняка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. Выяснилось, что оно находится неподалеку от дома.

"Заворотнюк могли кремировать, потому про похороны никто ничего и не знает", – сделали вывод "сыщики".

Информацию о кремации Завортонюк распространили также украинские СМИ. Например, об этом пишет "Главред".

Напомним, почти месяц на болезни актрисы и телеведущей спекулируют ее друзья, знакомые и даже персонал клиники, где лечится звезда. По последней информации, "няню Вику" парализовало. В этом состоянии она может остаться до конца своих дней.

