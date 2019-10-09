Звезда сериала "Моя прекрасная няня", лишенная возможности самостоятельно двигаться, продолжает лечение в другом месте

Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационной клинике. Ее, заметно изменившуюся не в лучшую сторону, увезли туда на каталке сразу после выписки из Европейского медицинского центра, где пробыла почти месяц.

В больнице, где теперь лежит актриса, восстанавливают тяжелобольных пациентов. Недуг знамениости обернулся тяжелыми последствиями: у нее развился парез правой части тела и парализована правая рука. "Прекрасная няня" сама, без чьей-то помощи, не может передвигаться, сообщает телеграмм-канал Mash.

Чтобы помочь Анастасии восстановиться, с нею занимаются эрготерапией и проводят специальные водные процедуры. Поблизости сутки напролет дежурит "скорая". Родственники сменяют друг друга, ни на минуту не оставляя Заворотнюк одну.

Ранее врач-онколог объяснил выписку знаменитой больной тем, что проводимые процедуры не помогли или медики устроили ей перерыв, давая понять, что шансов на спасение нет. До этого такой же неутешительный прогноз дал другой специалист, а некий целитель пообещал не только за месяц вернуть "няне Вике" здоровье, но и сохранить ей жизнь.