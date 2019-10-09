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Подробности о выписке облысевшей Заворотнюк ужаснули народ

Страшные подробности о выписке облысевшей Заворотнюк ужаснули народ
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Пока актрису вытаскивают с того света, очевидцы с наслаждением описывают изменения в ее внешности

За новостями о состоянии здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк с замиранием сердца следит вся страна. Буквально от каждого упоминания о звезде "Моей прекрасной няни" у поклонников начинается паника – особенно после вестей о том, что Заворотнюк умерла. Ожесточенные споры разгорелись после тайной выписки артистки из клиники. Вскрывшиеся позже подробности о том, как сейчас выглядит Заворотнюк, шокировали публику. Однако то, что Анастасия сильно располнела и лишилась волос, для россиян не главное. При такой серьезной болезни это лишь побочные эффекты. Разъярило пользователей повышенное внимание СМИ к тому, что Заворотнюк лишилась былой красоты. Обсуждать подобные вещи на фоне трагедии в семье неэтично, заявили комментаторы в Сети и призвали журналистов побояться бога.

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Публикация от Starhit.ru (@starhit.ru)

"Убила фраза "от былой красоты ничего не осталось". Вы нормальные такое писАть???? Человек был на грани жизни и смерти, при смертельном диагнозе ее буквально достали с того света! О какой красоте может вообще идти речь! Спасибо, что жива! Представляю, как тяжело Анастасии и ее близким. Дай Бог ей здоровья и долгих лет жизни!" "Пофиг на полноту, отсутствие волос, главное чтобы здорова была, похудеть можно, и волосы вырастут лучше прежних. Зачем на этом акцентировать так. Здоровья Вике, пусть победит этот недуг", "Как вы Бога не боитесь такое писать. Ничего человеческого..... Оставьте человека в покое", – пишут они в Instagram-аккаунте журнала "СтарХит".

Часть возмущенных пользователей обвинила репортеров в том, что они ждут новостей о смерти Заворотнюк.
"Такое впечатление ,что все ждут этого страшного известия, я потом выдохнут и в тот же день забудут", – высказался один из них.

Напомним, ранее стало известно, что Анастасия, которую частично парализовало, сейчас проходит курс терапии в новой клинике. Медики пытаются помочь актрисе восстановиться.

Фоторепортаж
ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Кристина ЧЕРНИКОВА
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