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Времени мало: Заворотнюк дали 48 часов

Времени мало: Заворотнюк дали 48 часов
Анастасия Заворотнюк. Фото:ТАСС
Актриса навсегда может остаться парализованной

Анастасии Заворотнюк не поможет реабилитация, если паралич не удастся остановить в течение 48 часов. Ранее сообщалось, что актриса не может двигаться без посторонней помощи и шевелить правой рукой.

Врачи планировали с помощью терапии и водных процедур поставить звезду на ноги. Однако время упущено, считают эксперты, так как парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков и только в течение 48 часов.

"Если она все-таки случилась, то пациент будет лежачим",

сообщила порталу Teleprogramma.pro специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова.

По ее словам, Заворотнюк может рассчитывать только на паллиативную помощь, так как реабилитация уже не поможет. "Реабилитация способствует восстановлению пациента, после чего он живет еще много лет. Паллиативная помощь – это уход в конце жизни", – добавила Абузарова.

Такой уход может длиться несколько месяцев и даже лет, в том случае, если это не онкология. Однако паллиативная помощь не является лечением, это лишь контроль симптомов. Утраченные функции организма она восстановить не может.

Карина СИРАЗОВА
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