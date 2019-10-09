За питанием звезды "Моей прекрасной няни" следит ее мама

Родственники не покидают Анастасию Заворотнюк, которая сейчас лежит в реабилитационном центре.

Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на сведения, полученные от других пациентов центра, каждый день к актрисе приходит ее мать и приносит дочери все необходимые продукты.

СМИ ранее написали, что 5 октября Анастасию выписали из столичной клиники, где она лежала под чужим именем. Сейчас артистка проходит лечение в другом медицинском центре, куда не пускают посторонних. Представители Заворотнюк по-прежнему воздерживаются от комментариев.

В среду, 9 октября, появилась информация, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились месяц назад. По слухам, актриса страдает от злокачественной опухоли мозга.