Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Раскрыты новые подробности нахождения Заворотнюк в реабилитационном центре

Раскрыты новые подробности нахождения Заворотнюк в реабилитационном центре
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеМогилу выкопали еще летом: Заворотнюк тайно кремировали
За питанием звезды "Моей прекрасной няни" следит ее мама

Родственники не покидают Анастасию Заворотнюк, которая сейчас лежит в реабилитационном центре.

Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на сведения, полученные от других пациентов центра, каждый день к актрисе приходит ее мать и приносит дочери все необходимые продукты. 

СМИ ранее написали, что 5 октября Анастасию выписали из столичной клиники, где она лежала под чужим именем. Сейчас артистка проходит лечение в другом медицинском центре, куда не пускают посторонних. Представители Заворотнюк по-прежнему воздерживаются от комментариев.

В среду, 9 октября, появилась информация, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились месяц назад. По слухам, актриса страдает от злокачественной опухоли мозга. 

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

Парализованную Заворотнюк заставят работать в бассейне

Актрисе придется переступить через боль и слезы и буквально испытать себя на прочность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей