Агонию актрисы снимут на видео за деньги

Сотрудник больницы, в которую недавно перевезли Анастасию Заворотнюк, предложил продать журналистам интервью с актрисой.

Автор письма предложил на анонимных условиях записать эксклюзивное интервью со звездой. Он сообщил, что имеет доступ к Заворотнюк, а значит, может записать видео и затем разослать журналистам, чтобы те опубликовали сенсацию.

"Я буду задавать ей вопросы которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа",

– написал неизвестный Teleprogramma.pro.

Недавно к журналистам уже обращалась некая медсестра, которая предлагала продать снимки умирающей актрисы. СМИ посчитали предложение верхом цинизма и отказались от сделки.