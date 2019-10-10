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Сотрудник больницы, в которую недавно перевезли Анастасию Заворотнюк, предложил продать журналистам интервью с актрисой.
Автор письма предложил на анонимных условиях записать эксклюзивное интервью со звездой. Он сообщил, что имеет доступ к Заворотнюк, а значит, может записать видео и затем разослать журналистам, чтобы те опубликовали сенсацию.
"Я буду задавать ей вопросы которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа",
– написал неизвестный Teleprogramma.pro.
Недавно к журналистам уже обращалась некая медсестра, которая предлагала продать снимки умирающей актрисы. СМИ посчитали предложение верхом цинизма и отказались от сделки.
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