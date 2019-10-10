Цинизм у желающих заработать на трагедии просто зашкаливает

Обратившийся к журналистам сотрудник больницы озвучил сумму гонорара за интервью с больной Заворотнюк. За свои услуги аноним требует 800 тысяч рублей.

Сегодня неизвестный сообщил, что, после того как Анастасию перевезли в другое медицинское учреждение, у него появился доступ "к телу" актрисы. Сотрудник больницы предложил продать эксклюзивное интервью со звездой, пообещав задать Заворотнюк вопросы, заранее подготовленные журналистами.

"1.5 BTC. Это чуть более $12000. Думаю, это вполне приемлемая цена за данный материал",

– сообщает о требованиях анонима Teleprogramma.pro.

Работник больницы предположил, что эта беседа может стать последней для артистки, и таким образом подогрел слухи о тяжести состояния Анастасии.