Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Предсмертное видео с Заворотнюк продают за бешеные деньги

Предсмертное видео с Заворотнюк продают за бешеные деньги
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Цинизм у желающих заработать на трагедии просто зашкаливает

Обратившийся к журналистам сотрудник больницы озвучил сумму гонорара за интервью с больной Заворотнюк. За свои услуги аноним требует 800 тысяч рублей.

Сегодня неизвестный сообщил, что, после того как Анастасию перевезли в другое медицинское учреждение, у него появился доступ "к телу" актрисы. Сотрудник больницы предложил продать эксклюзивное интервью со звездой, пообещав задать Заворотнюк вопросы, заранее подготовленные журналистами.

"1.5 BTC. Это чуть более $12000. Думаю, это вполне приемлемая цена за данный материал",

сообщает о требованиях анонима Teleprogramma.pro.

Работник больницы предположил, что эта беседа может стать последней для артистки, и таким образом подогрел слухи о тяжести состояния Анастасии.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Саакашвили выдал главную тайну экс-президента Украины

Бывший грузинский лидер раскрыл секрет общения пятого главы Незалежной с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей