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В попытке узнать правду о состоянии Анастасии Заворотнюк ее партнеру по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергею Жигунову приписали комментарий, который он не давал.
Портал "Кокшетау Азия" опубликовал материал, где актер якобы высказывается о выписке Заворотнюк из медицинского центра. Издание сообщает: по словам Жигунова, артистке не давали нормально лечиться, поэтому она приняла решение покинуть клинику.
Жигунов был возмущен происходящим, сообщив, что никаких комментариев насчет здоровья Анастасии он не давал и не собирается.
"У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время",
– рассказал актер телеканалу "ТВ Центр".
Ранее стало известно, что Заворотнюк покинула клинику, однако звезда по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
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