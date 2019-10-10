Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Шокированный экс-любовник раскрыл правду о состоянии Заворотнюк

Шокированный экс-любовник раскрыл правду о состоянии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Известного актера подставили

В попытке узнать правду о состоянии Анастасии Заворотнюк ее партнеру по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергею Жигунову приписали комментарий, который он не давал.

Портал "Кокшетау Азия" опубликовал материал, где актер якобы высказывается о выписке Заворотнюк из медицинского центра. Издание сообщает: по словам Жигунова, артистке не давали нормально лечиться, поэтому она приняла решение покинуть клинику.

Жигунов был возмущен происходящим, сообщив, что никаких комментариев насчет здоровья Анастасии он не давал и не собирается.

"У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время",

рассказал актер телеканалу "ТВ Центр".

Ранее стало известно, что Заворотнюк покинула клинику, однако звезда по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Саакашвили выдал главную тайну экс-президента Украины

Бывший грузинский лидер раскрыл секрет общения пятого главы Незалежной с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей