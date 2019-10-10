Известного актера подставили

В попытке узнать правду о состоянии Анастасии Заворотнюк ее партнеру по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергею Жигунову приписали комментарий, который он не давал.

Портал "Кокшетау Азия" опубликовал материал, где актер якобы высказывается о выписке Заворотнюк из медицинского центра. Издание сообщает: по словам Жигунова, артистке не давали нормально лечиться, поэтому она приняла решение покинуть клинику.

Жигунов был возмущен происходящим, сообщив, что никаких комментариев насчет здоровья Анастасии он не давал и не собирается.

"У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время",

– рассказал актер телеканалу "ТВ Центр".

Ранее стало известно, что Заворотнюк покинула клинику, однако звезда по-прежнему находится в тяжелом состоянии.