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Дочь Заворотнюк высказалась о ситуации вокруг матери

Дочь высказалась о ситуации вокруг Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Близкие актрисы не выдерживают шумихи

Анна Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку: певец ранее заявил, что в СМИ появилось слишком много слухов о состоянии здоровья артистки.

"Дорогой Стас,спасибо вам большое... от всей нашей семьи", –  

написала Анна Заворотнюк в комментариях к посту певца в Instagram.

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Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)

Михайлов ранее возмутился тем, что жизнь и здоровье Анастасии Заворотнюк бурно обсуждаются в Сети, причем зачастую речь идет об откровенной лжи и передергивании фактов.

"Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти!" –  

призвал певец. 

Новости о болезни Анастасии Заворотнюк появились около месяца назад. Сообщалось, что Анастасия страдает от злокачественной опухоли мозга, однако близкие актрисы не подтвердили эту информацию.  
Валентина МАЙОРОВА
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