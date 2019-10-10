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Анна Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку: певец ранее заявил, что в СМИ появилось слишком много слухов о состоянии здоровья артистки.
"Дорогой Стас,спасибо вам большое... от всей нашей семьи", –
написала Анна Заворотнюк в комментариях к посту певца в Instagram.
Михайлов ранее возмутился тем, что жизнь и здоровье Анастасии Заворотнюк бурно обсуждаются в Сети, причем зачастую речь идет об откровенной лжи и передергивании фактов.
"Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти!" –
призвал певец.Новости о болезни Анастасии Заворотнюк появились около месяца назад. Сообщалось, что Анастасия страдает от злокачественной опухоли мозга, однако близкие актрисы не подтвердили эту информацию.
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