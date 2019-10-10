Близкие актрисы не выдерживают шумихи

Анна Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку: певец ранее заявил, что в СМИ появилось слишком много слухов о состоянии здоровья артистки.

"Дорогой Стас,спасибо вам большое... от всей нашей семьи", –

написала Анна Заворотнюк в комментариях к посту певца в Instagram.

Михайлов ранее возмутился тем, что жизнь и здоровье Анастасии Заворотнюк бурно обсуждаются в Сети, причем зачастую речь идет об откровенной лжи и передергивании фактов.

"Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти!" –

призвал певец.