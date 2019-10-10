Рак мозга – собирательное понятие, утверждает эксперт

Доктор медицинских наук Андрей Соколов рассказал, что распространяющаяся в Сети информация о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, не совсем корректна, так как такого диагноза нет.

По словам специалиста, онкология серого вещества проявляется у каждого человека по-разному. Чтобы поставить диагноз, необходимо учитывать, где находится опухоль, она вторична или первична, а также стоит брать во внимание возраст пациента и наличие у него хронических заболеваний. Только после сбора таких данных врачи могут назначать терапию.

Как отметил Соколов, точно сказать, какое лечение могло бы помочь Заворотнюк в связи с этим, невозможно.

"Если у человека есть хоть какая-то перспектива побыть в человеческом состоянии даже совсем немного – день, два или три, значит, за этот статус человеческий нужно бороться",

– добавил эксперт в разговоре с журналистом телеканала "Звезда".

Новости о том, что у Анастасии Заворотнюк проблемы со здоровьем, появились в начале сентября. Близкие актрисы не говорят о том, какой у нее диагноз. В Сети считают, что у "прекрасной няни" глиобластома.