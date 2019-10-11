Борющейся с раком звезде сериала "Моя прекрасная няня" отказали в поддержке

Печальные новости об Анастасии Заворотнюк сообщил певец Стас Михайлов. Он с сожалением отметил, что аккаунт в Instagram, который завели неравнодушные к трагедии россияне, заблокировали. Таким образом поклонников лишили возможности обмениваться новостями о состоянии здоровья Заворотнюк, которых весьма мало – родственники по-прежнему молчат, а ее саму – поддержки.

Репосты с призывом подписаться на страницу сделали накануне звезды отечественного шоу-биза – в том числе Николай Басков и Стас Михайлов.

"В настоящее время Анастасия Заворотнюк, её жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передёргивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти!"

– говорится в распространяемом в Сети сообщении. Там же предлагается поддержать страницу, посвященную Анастасии.

По словам Михайлова, аккаунт, который создавался с благой целью, администрация соцсети заблокировала, посчитав его "накрученным". Певец призвал поклонников Насти не унывать и надеяться на скорое восстановление страницы, отметив, что самое страшное – это равнодушие.

Ранее стало известно о том, что в окружении Заворотнюк завелся мошенник. Некий сотрудник медучреждения, куда якобы перевезли актрису, предлагает СМИ купить видео с ней за 800 тысяч рублей.