Врача больницы, где лечили артистку, поймали на лжи

На тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк спекулируют нечистые на руку. Таков и мужчина, который назвался сотрудником больницы и требовал кругленькую сумму за видео со звездой сериала "Моя прекрасная няня". Об этом заявил продюсер Андрей Загорский и, назвав "предприимчивого" дельца мошенником, усомнился, что тот действительно врач.

"Это однозначно развод на деньги. Ужасно, просто ужасно",

– возмутился продюсер в беседе с корреспондентом издания Nation News, добавив, что "хватило недавней истории с бывшей медсестрой, которая хотела продать фото и видео". По его словам, "это человеческая наглость, когда ничего святого уже не осталось".

Если этот человек на самом деле врач, то наверняка он готовится к увольнению или выходу на пенсию, а может, это связано с какими-то скандалами в больнице "и человек решает таким образом немного подзаработать", предположил Загорский. А также отметил, что если бы беспринципный медик был так близок к тяжелобольной артистке, то записал бы разговор намного раньше – выходит, предложение об интервью сделал обычный спекулянт.