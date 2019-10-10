Подробности о звезде "Моей прекрасной няни" стали достоянием публики

Болезнь Анастасии Заворотнюк стала тайной за семью печатями – встревоженные поклонники гадают, что же на самом деле происходит с актрисой. На фоне молчания родных появляются пугающие вести о смерти Заворотнюк – накануне появилась ужасающая версия, что ее тайно кремировали. Пока беспомощная артистка цепляется за жизнь, бывшие друзья, одноклассники и иже с ними в пику близким Анастасии беззастенчиво судачат о ее прошлом и личной жизни. Разоткровенничался с журналистами и экс-однокашник Заворотнюк.

Некий Андрей без прикрас рассказал о том, какой она была в юности и как пробилась, приехав в столицу. По словам одноклассника артистки, нрав у нее еще в школьные годы был довольно крутым. Училась она при этом не очень хорошо. Однако все это не мешало школьникам с ней дружить – судя по словам Андрея, с корыстной целью.

"Отличница – точно не про нее, скорее, середнячок. Но у нее же родители в ТЮЗе работали, мы к ним на спектакли и на елки ходили всем классом", – поведал он в беседе с "МК".

Несмотря на невысокую успеваемость, Анастасия, видимо, точно знала, чего хотела и как этого добиться. Одноклассник охарактеризовал ее как шуструю провинциалку, которая быстро нашла себя в столице. Высказался он и о ее здоровье – по словам мужчины, никакими серьезными болезнями она не страдала.

"Они никогда ничем не болела, вообще была очень шустрой. В 37-й школе Настя отличалась активностью, энергичностью, деловитостью. Да и в Москве быстро освоилась! У нее особых протеже не было, поэтому для провинциалки она очень неплохо устроилась", - отметил он.

Относительно актерских способностей мужчина высказался пренебрежительно – по крайней мере, именно такое сложилось впечатление.

"Отец у нее режиссером был в ТЮЗе, поэтому играла она уже лет с десяти, а актерскому мастерству вообще много кто учил, но таких дам, как Настя, в масштабах страны сотни, а пробить себе дорогу получается только у единиц. В этом Настя молодец, конечно",

– подытожил Андрей.

Ранее врачи озвучили страшный прогноз на фоне частичного паралича Заворотнюк. По словам медиков, у актрисы есть 48 часов – если с побочным эффектом смертельной болезни не удастся справиться за этот срок, звезда может остаться обездвиженной навсегда.