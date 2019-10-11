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Как хоронили Анастасию Заворотнюк

Как хоронили Анастасию Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актрису отправили на тот свет, выбрали ей способ погребения и нашли могилу

Слухи о смерти Анастасия Заворотнюк продолжают расползаться. Некоторые твердо уверены, что ее нет в живых, а кое-кто из знаменитостей косвенно подтверждает это, то призывая помолиться о ее душе, а то и вовсе прощаясь с нею.

Блог звезды в соцсети, заведенный неравнодушными к ее беде россиянами, закрыт. Молчание родных и то, что точный диагноз актрисы утаивают, истолковали превратно – заявили, что "няня Вика" давно скончалась.

Мало того, как решили такие "знатоки", актрису кремировали. Урна с прахом, по их словам, погребена на кладбище, неподалеку от дома, где она жила с семьей.

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Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Несмотря на то что все эти данные вскоре опровергли, о последнем пристанище продолжают судачить. Однако, как выяснилось, речь шла о могиле отца звезды.

Это узнал корреспондент издания  "Дни.ру", который, решив удостовериться в правдивости или ложности слухов, отправился на то место. Священник из поселка, где находится особняк Заворотнюк, рассказал ему, что ранее Анастасия стала часто приходить к могилам брата, невестки и отца. 

Из-за всей этой шумихи у дочери артистки не выдержали нервы. Возмутился и партнер Анастасии по сериалу "Моя прекрасная няня".

Как сообщалось на днях, после выписки из больницы страшно изменившуюся актрису увезли в реабилитационный центр. Говорилось также, что она частично парализована и теперь ей будут проводить другие процедуры. Правда это или нет – поживем, узнаем, но хотелось бы верить, что Анастасия Заворотнюк жива и справится с тяжелой болезнью...

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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