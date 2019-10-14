Сексуальные танцы красотки сняли на видео

Родственница Софии Ротару, известная под именем Соня Кай, появилась на улице в сексуальном боди и чулках. Наблюдать девушку в таком виде могли все желающие: родственница певицы извивалась прямо на дороге – все ради съемок нового клипа.

"Уже очень скоро можно будет увидеть новый клип", – написала Соня Кай в Инстаграм.

Племянница Софии Ротару пошла по стопам знаменитой родственницы и стала певицей. Девушка довольно популярна на Украине. В последнее время в социальных сетях Сони Кай появляется все больше откровенных фото: певица позирует то в купальнике, то в сексуальных боди, чем радует своих поклонников.

"Девочка ого-го", "Секси", "Шикарно", "Прекрасна", "Нереальная красотка", "Девушка с идеальной фигурой", – комментируют в Интернете.