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"Пыточная": внучку Ротару привязали к кровати

София Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Девушку засняли в пикантных позах

Внучка Софию Ротару показала подписчикам свою утреннюю тренировку. На видео София Евдокименко, привязанная к специальной кровати, раздвигает ноги в обтягивающих лосинах. Для утренней растяжки внучка Ротару выбрала пилатес.

Подписчиков Софии в Инстаграм ее тренировка впечатлила: они отметили, что девушка выглядит очень привлекательно, хотя все происходящее и выглядит, как пытка.

"Как там все красиво", "Очень эффектно смотрятся", "Ух, смотрится как пыточная", "Больше на БДСМ похоже", "Супер фигура", "Отличное тело", "Вау, как красиво выглядит", -прокомментировали в Инстаграм Софии.

О внучке Софии Ротару известно не так уж и много. Еще подростком она начала заниматься модельной карьерой, а после сосредоточилась на учебе и уехала в Лондон, где изучает литературу и историю искусств.

Ранее "Утро" рассказало о жутком секрете молодости Софии Ротару. 

Дарья ПЕТРОВА
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