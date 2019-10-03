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"Прыгает из постели в постель": голой Волочковой припомнили грязное прошлое

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Звезду осудили за недостойное поведение

Анастасия Волочкова показала поклонникам, как проводит свои осенние вечера в купели. Балерина снова искупалась обнаженной в бочке, прикрывая прелести только вениками. Видео подписчики балерины сочли неприличным, а также не упустили возможности напомнить ей о фактах из прошлого.

Пользователи Интернета уверены, что Волочкова часто меняет половых партнеров и была замечена в связи с женатыми мужчинами. Один из пользователей и вовсе рассказал, что балерина изменила одному из своих любовников с его другом.

Волочкова также перестала рассказывать в Инстаграм о своем возлюбленном, с которым встречалась более полугода. Если раньше танцовщица часто хвасталась своей любовью, то теперь предпочитает не афишировать личную жизнь.

"Предала богатого, любимого человека, прыгнула шпагатом из его постели в постель его друга!", "Настя, ну когда же вы поумнеете? Вы сами выворачиваете свою подноготную, все эти связи с женатыми мужчинами, все свое непристойное поведение", "Противная хабалка, кроме как голяком показать себя ничего больше не может", "Переспит с чужим мужем и глазом не моргнет", – высказались комментаторы в Интернете.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала об издевательствах Ксении Собчак. 


Дарья ПЕТРОВА
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