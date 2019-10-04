Знаменитость страдает ради красоты и молодости

Софии Ротару не раз становилась плохо во время выступлений. Несколько месяцев назад, как сообщают СМИ, она упала в обморок на сцене. Тогда все инциденты объяснили гипертоническим кризом, сейчас появилась новая версия плохого самочувствия артистки.

Возможно, всему виной маска, которую София Ротару носит на лице, чтобы выглядеть молодо и привлекательно. Плотный грим из силикона и латекса создает эффект не дышащей маски, – пишет издание "Узнай все". Из-за этого знаменитость и могла несколько раз терять сознание.

Жуткую тайну молодости 72-летней звезды на днях раскрыли журналисты. По их версии, сначала на лицо крепят латексные или силиконовые накладки, а затем на эту поверхность наносят декоративную косметику.

София Ротару в свои годы действительно выглядит очень молодо. По слухам, сохранять красоту ей помогает не только диета, но и пластические операции.