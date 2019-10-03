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Обколотая Максакова потеряла лицо

Обколотая Максакова потеряла лицо
Мария Максакова. Фото: www.globallookpress.com
Узнать артистку можно с трудом

Пластический хирург оценил внешность 42-летней Марии Максаковой. Оперной диве пришлось обратиться к специалистам для того, чтобы сделать губы объемнее и изменить форму носа, – пишет WomanHit. Однако на этом, как утверждает издание, знаменитость не остановилась – врачи скорректировали певице форму лица.

"Со временем лицо Максаковой стало совершенно неузнаваемым, а все дело в большом количестве филеров и вмешательств по подтяжке кожи", – добавил эксперт издания.

Внешность артистки не в первый раз становится предметом для дискуссий. В Интернете ранее писали, что она стала искусственной, а свои выдающиеся природные данные звезда растеряла.

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Публикация от Maria Maksakova (@mariamaksakova)

Изменилась и фигура оперной певицы. Если раньше тело Максаковой вызывало восхищение, то теперь поклонники советуют ей сбросить лишние килограммы.

Ранее "Утро" писало о жутком секрете красоты Софии Ротару. 

Дарья ПЕТРОВА
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