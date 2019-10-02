Юморист раскрыл подробности своего рациона

Максим Галкин оказался неравнодушен к грибам. В своем аккаунте в Инстаграм артист признался, что сел на диету, состоящую именно из этих продуктов.

"Вот я решил сесть на диету. У меня диета такая. Берем груздь, макаем в сметану и едим", – говорит Галкин на видео.

Грибы, как известно, имеют свойство повышать потенцию, пишет "Тестостерон". Поэтому, возможно, они появились в рационе Максима Галкина не случайно.

Юморист уже долгое время живет с Аллой Пугачевой, которая, по мнению поклонников, выглядит все моложе и моложе. На последнем фото Примадонна и вовсе позирует в мини.

"Алла восхитительная", "Ну и ножки у Пугачевой", "Алла в прекрасной форме", "Шикарные ножки у Аллы", "Алла в мини супер", – высказались в Инстаграм Галкина.

Ранее друг Пугачев слил секретное видео с ее участием.