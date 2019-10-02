Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Алла восхитительная": Галкин ест продукты для повышения потенции

Галкин рассказал про диету для потенции
Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Юморист раскрыл подробности своего рациона

Максим Галкин оказался неравнодушен к грибам. В своем аккаунте в Инстаграм артист признался, что сел на диету, состоящую именно из этих продуктов.

"Вот я решил сесть на диету. У меня диета такая. Берем груздь, макаем в сметану и едим", – говорит Галкин на видео.

Грибы, как известно, имеют свойство повышать потенцию, пишет "Тестостерон". Поэтому, возможно, они появились в рационе Максима Галкина не случайно.

Юморист уже долгое время живет с Аллой Пугачевой, которая, по мнению поклонников, выглядит все моложе и моложе. На последнем фото Примадонна и вовсе позирует в мини.

"Алла восхитительная", "Ну и ножки у Пугачевой", "Алла в прекрасной форме", "Шикарные ножки у Аллы", "Алла в мини супер", – высказались в Инстаграм Галкина.

Ранее друг Пугачев слил секретное видео с ее участием. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пока лежала в больнице: у Пугачевой отняли обливающихся слезами детей

Малышей увезли органы опеки

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей