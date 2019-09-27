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"Постарел на 10 лет": внешность Галкина резко изменилась

Максим Галкина. Фото: instagram.com/maxgalkinru
Мужа Примадонны сравнили со стариком

Максим Галкин удивил своих подписчиков переменами во внешности. На последних фото юморист позировал гладко выбритым, а сейчас на его лице внезапно появилась густая борода. Поклонники к растительности на лице артиста отнеслись отрицательно. Они считают, что он состарил себя минимум на 10 лет.

Сам Галкин пока не знает, оставлять ли ему бороду или нет, поэтому обратился за советом к подписчикам. 

"Незачем старить себя заранее, сбривай!", "Борода Вам придает возраст", "+ 10 лет как минимум", "Чтобы Алле нравилось?", "На дедушку похожи", "Старше лет на 20 теперь", "Постарел на 10 лет", "Кошмар, срочно сбрить", "Как старик",

– высказались в комментариях.

Изменившийся образ мужа Примадонны оценили только его коллеги: Наташа Королева и Светлана Лобода считают, что растительность на лице очень идет юмористу.

Ранее "Утро" рассказало об обмане Ксении Собчак и Константина Богомолова на свадьбе. 

Дарья ПЕТРОВА
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