В Интернете появилась неизвестная запись с молодой Примадонной

Игорь Николаев поделился архивной записью с Аллой Пугачевой. В ролике 37-летняя артистка поет свой хит "Прости, поверь", которую для нее и написал композитор. Сам Николаев признается, что не знал о существовании подобной записи.

"Никогда прежде не видел эту съемку! Очень трогательно!",

– написал Николаев в своем аккаунте.

Подписчики композитора от видео с Примадонной пришли в настоящий восторг. Они рады были услышать голос молодого кумира и похвалили внешность Аллы Борисовны. Нашлись и те, кто не оценил ретро-видео со звездой.

"Какая красивая Алла Борисовна и конечно песня! Гениальные люди, гениальное творчество", "Голос чистый", "Аллочка прелестная", "Хочется пересматривать снова и снова", "Прекрасная песня и прекрасное исполнение", "Необыкновенная", "Очень талантливый человек", "Голос завораживающий", "Противно смотреть на эту старуху", – написали в комментариях под постом.

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