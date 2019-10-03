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Пугачевой посоветовать помолчать после скандала

Пугачевой заткнули рот после скандала
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонне нахамили из-за замечания российской звезде

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слова Аллы Пугачевой в адрес Димы Билана. На днях певица поддержала артиста в Интернете после скандала на одном из концертов. Примадонна считает, что Билан извиняется слишком много. Соседов на комментарий Пугачевой отреагировал резко и посоветовал ей "держать язык за зубами".

По мнению музыкального критика, артисты живут за счет зрителя, поэтому должны просить прощения за свое недостойное поведение.

"Алле Борисовне я бы посоветовал держать язык за зубами, она должна показывать пример отношения к зрителю. Артисты должны помнить, что живут только за счет зрителя, должны быть благодарны за ту роскошную жизнь, которую они ведут благодаря зрителю",

– сказал Соседов в эфире вещания "Вечерняя Москва".

Напомним, Дима Билан сорвал свое выступление в Самаре. Певец появился перед зрителями нетрезвым, вел себя неадекватно и не попадал в фонограмму. После инцидента артист извинился перед горожанами, подарил городу детскую площадку и дал еще одно бесплатное выступление. 

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Дарья ПЕТРОВА
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