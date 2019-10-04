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К замку Пугачевой прибыли инопланетяне

К замку Пугачевой прилетели инопланетяне
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Неподалеку от дома в деревне Грязь, где живет Примадонна с семьей, покружил НЛО

Непрошеных гостей муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поймал на камеру в тот момент, когда их "корабль" оказался в пределах видимости. Ролик опубликован в Сети. 

Это произошло рано утром, сообщил артист в подписи прямо на ролике. И не без присущего ему юмора добавил: "Может, Кате Лель показать?"

Однако Максим не до конца уверен в том, что это была на самом деле летающая тарелка. По его мнению, так выглядит восходящее солнце. Что думает об этом знаменитая супруга шоумена, неизвестно.

Исполнительницу хита "Джага-джага" Галкин вспомнил неспроста. В феврале Катя Лель заявила, что посланцы иных миров не раз вступали с нею в контакт, а однажды даже украли ее и хотели увезти с Земли.

Ранее артистка призналась, что 28 лет назад пострадала из-за контакта с пришельцами: у нее исчезли зубы и за ней стали охотится уфологи. Однако произошло и хорошее – с того самого момента, как инопланетяне подействовали на нее лучами, она начала читать мысли людей, распознавать суть вещей, а главное – писать песни, благодаря чему прославилась.

Фоторепортаж
Фото замка Галкина и Пугачевой потрясли Интернет
Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a> Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a> Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a>
Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a> Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a> Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a> Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a>
Полина ДОРОЖКИНА
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