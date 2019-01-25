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Известную российскую певицу украли пришельцы

Катя Лель. Фото: www.globallookpress.com
Катя Лель шокировала откровенным признанием

Полюбившая россиянам исполнительница хита про "Джага-джагу" поделилась со своими поклонниками страшной правдой.

В эфире "Нового радио" Катя Лель рассказала, что 28 лет назад она столкнулась с инопланетянами. Свидетелями происшествия, по словам Кати, стали ее мама, сестра и сосед – компания сидела за столом и пила кофе.

"После лучей, которые мы видели за окном, у меня исчезли зубы", –

разоткровенничалась Лель. Она добавила, что ей не было больно и что у нее не пролилось ни капли крови.

По словам артистки, из родного Нальчика ей пришлось уехать, так как за ней начали охоту уфологи из Финляндии. Якобы они узнали о случившемся с Лель от контактеров – особых людей, которые "общаются с инопланетными мирами".

Впрочем, зловещее похищение Катиных зубов принесло девушке определенные бонусы: она начала читать мысли людей, видеть суть вещей и, главное, стала писать песни. Так что, если бы не случилось таинственное происшествие с зелеными человечками, Россия никогда не узнала бы о талантливой певице.

По словам Лель, пришельцы умеют перевоплощаться из биохимического тела в энергетическое и могут принимать любой облик. В связи с этим возникает единственный вопрос: может, Катя Лель сама – инопланетянка.

Валентина МАЙОРОВА
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