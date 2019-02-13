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Инопланетяне готовили известную российскую певицу к особой миссии

Катя Лель. Фото: www.globallookpress.com
Катя Лель боится того, что пришельцы еще вернутся за ней

Катя Лель, рассказавшая о том, что видела НЛО, продолжает шокировать общественность. Артистка поведала, что представители внеземных цивилизаций не раз вступали с ней в контакт. Однажды ее забрали на космический корабль и хотели навсегда увезти с Земли.

По словам Лель, в тот раз она была парализована и думала заторможенно. Будущая артистка не сразу смогла поднять голову и увидеть, что ее похититель выглядит как обычный привлекательный блондин с голубыми глазами. Тогда пришельцы, как сообщила звезда агентству НСН, поддавшись ее уговорам о том, что ей еще много чего нужно сделать на Земле, вернули Лель домой.

"Мужчина согласился дать мне еще время, однако сказал, что прилетит за мной. Я ужаснулась и очутилась в своей комнате. После этого начались чудеса",

– добавила певица, которая стала бояться темноты, в ней она часто видела два глаза без зрачков.

Катя Лель. Фото: www.globallookpress.com

А вот дочь Лель, похоже, уверена, что ее мать пробыла у пришельцев дольше, чем думает. Наследница певицы однажды поинтересовалась, а не инопланетянин ли у нее отец. Однако знаменитость, как отмечает агентство НСН, уверяет, что этого быть не может, так как она регулярно сдает кровь, в которой ничего необычного не находят. Более того, Лель даже делала анализ ДНК, который не выявил никаких аномалий.

Впервые Катя столкнулась с пришельцами в 16 лет. Тогда жители других миров нагрянули к ней во время семейного застолья и изъяли у нее зубы. После этого у певицы появились многие таланты. Впрочем, не все было так гладко. Как отмечает агентство "ФедералПресс", спустя некоторое время после инцидента за ней начали охотиться уфологи, поэтому ей пришлось покинуть родной Нальчик.  

Полина ИВАНОВА
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