Инопланетяне готовили известную российскую певицу к особой миссии

Катя Лель боится того, что пришельцы еще вернутся за ней

Катя Лель, рассказавшая о том, что видела НЛО, продолжает шокировать общественность. Артистка поведала, что представители внеземных цивилизаций не раз вступали с ней в контакт. Однажды ее забрали на космический корабль и хотели навсегда увезти с Земли.

По словам Лель, в тот раз она была парализована и думала заторможенно. Будущая артистка не сразу смогла поднять голову и увидеть, что ее похититель выглядит как обычный привлекательный блондин с голубыми глазами. Тогда пришельцы, как сообщила звезда агентству НСН, поддавшись ее уговорам о том, что ей еще много чего нужно сделать на Земле, вернули Лель домой.

"Мужчина согласился дать мне еще время, однако сказал, что прилетит за мной. Я ужаснулась и очутилась в своей комнате. После этого начались чудеса",

– добавила певица, которая стала бояться темноты, в ней она часто видела два глаза без зрачков.

А вот дочь Лель, похоже, уверена, что ее мать пробыла у пришельцев дольше, чем думает. Наследница певицы однажды поинтересовалась, а не инопланетянин ли у нее отец. Однако знаменитость, как отмечает агентство НСН, уверяет, что этого быть не может, так как она регулярно сдает кровь, в которой ничего необычного не находят. Более того, Лель даже делала анализ ДНК, который не выявил никаких аномалий.

Впервые Катя столкнулась с пришельцами в 16 лет. Тогда жители других миров нагрянули к ней во время семейного застолья и изъяли у нее зубы. После этого у певицы появились многие таланты. Впрочем, не все было так гладко. Как отмечает агентство "ФедералПресс", спустя некоторое время после инцидента за ней начали охотиться уфологи, поэтому ей пришлось покинуть родной Нальчик.