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Известный пранкер отказался обсуждать болезнь Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Историю вокруг актрисы назвали отвратительной

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) заявил, комментируя ситуацию с болезнью Анастасии Заворотнюк, что спекуляции на болезнях знаменитостей – повод "хайпануть".

Неприкрытое стремление заработать популярность или деньги на сложных жизненных историях звезд вызывает у молодого человека непонимание. При этом пранкер подчеркнул, что сам никогда не использует нечестных приемов для выяснения подробностей таких личных историй, несмотря на то что на этом можно хорошо заработать.

"Признаюсь, неприятно соваться в такие отвратительные темы",

– отметил Вован, в эфире радио Sputnik.

Напомним, что недавно Анастасия Заворотнюк перенесла операцию и сейчас проходит реабилитацию. Близкие актрисы сообщили, что ей стало намного лучше. Ранее поклонников звезды напугали известия о том, что у нее атрофируются мышцы.

Карина СИРАЗОВА
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