Близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали молиться за нее

Близкие Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, одобрили идею одной из поклонниц устроить массовый молебен. Они попросили всех неравнодушных помолиться за звезду сериала "Моя прекрасная няня".

Ранее одна из поклонниц предложила устроить массовый молебен в честь артистки. Женщина отметила, что добрая мысль, молитва приблизит Анастасию к выздоровлению, пишет "Федерал пресс". Семья Заворотнюк идею поддержала.

"Коллективная молитва – это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан",

– говорится в сообщении родных артистки.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк перенесла операцию и находится на реабилитации. Близкие артистки рассказали, что сейчас ей намного лучше.