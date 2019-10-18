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Россияне молятся за онкобольную Заворотнюк

Родственники больной Заворотнюк попросили помощи
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали молиться за нее

Близкие Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, одобрили идею одной из поклонниц устроить массовый молебен. Они попросили всех неравнодушных помолиться за звезду сериала "Моя прекрасная няня".

Ранее одна из поклонниц предложила устроить массовый молебен в честь артистки. Женщина отметила, что добрая мысль, молитва приблизит Анастасию к выздоровлению, пишет "Федерал пресс". Семья Заворотнюк идею поддержала. 

 "Коллективная молитва – это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан",

– говорится в сообщении родных артистки.  

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк перенесла операцию и находится на реабилитации. Близкие артистки рассказали, что сейчас ей намного лучше. 

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Марина МОНРО
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