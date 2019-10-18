Массовая молитва вызвала панику

Поклонники Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за появившегося в Сети поста, в котором семья актрисы призывает всех, кто желает ей здоровья, присоединиться к молитве сегодня с 6 до 7 утра "вопреки любым прогнозам". Родственники Анастасии пояснили, что организовать подобную акцию предложила одна из подписчиц.

Поклонники актрисы решили, что состояние Заворотнюк ухудшилось: многих смутил именно выбранный участок времени. Возможно, актрису ждет очередная операция или важное обследование, которое решит ее дальнейшую судьбу, предполагают "Вести Подмосковья".

Ранее Анастасия Заворотнюк перенесла операцию и сейчас проходит реабилитацию. Близкие актрисы сообщили, что ей стало намного лучше.