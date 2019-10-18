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Для Заворотнюк нашли экспериментальное лечение

Для Заворотнюк нашли необычное лечение
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актрису исцелит земля с кладбища

Пока Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре в Подмосковье, поклонники пытаются найти способ вылечить звезду. Неравнодушные предлагают обратиться к нетрадиционному методу – использовать воду и землю с могилы Юлии Началовой.

В социальных сетях пользователи надеются, что Юлия Началова, "ставшая ангелом", теперь может помочь и актрисе сериала "Моя прекрасная няня".

"Якобы заряженная там вода помогает победить многие болезни, крем снимает воспаления, а земля творит чудеса. Люди приходят на могилу Юли с молитвой, с надеждой, с просьбой о помощи <…>Я знаю, что Началова смогла победить рак. Врачам певицы удалось выявить лимфому на ранних стадиях и быстро подавить страшный недуг. Очень хочется верить, что ставшая ангелом Юля поможет теперь справиться с коварной болезнью и Насте, о которой молится вся страна", – цитируют слова одной из пользовательниц "Дни.ру".

Ранее семья актрисы призвала всех молиться за болеющую артистку. В Инстаграме родственники попросили неравнодушных присоединиться к массовой молитве. 

Напомним, сейчас Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре, по слухам, у звезды начали отмирать ткани. 

Дарья ПЕТРОВА
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