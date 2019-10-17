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Волочкову в костюме бабочки раскритиковали за бюст

Волочкову в костюме бабочки унизили за обвисший бюст
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Танцовщица надела откровенный наряд

Анастасия Волочкова примерила образ бабочки: балерина в воздушном платье с большим декольте и в пуантах позировала перед фотографом. Результатом фотосессии звезда поделилась с подписчиками, которые раскритиковали эпатажную балерину за обвисшую, по их мнению, грудь.

Пока одни обсуждали формы Волочковой, другие хвалили ее фотографа и ретушера. Многим показалось, что танцовщица выглядит гораздо привлекательнее на снимке из-за "Фотошопа".

"С такими висюнами вы не бабочка, вы тяжеловоз", "Капец! Аж до пупа", "Фотошоп хороший, реальность уж больно страшна", "Какая вы бабочка) Прошел спрос на вас. Успокойтесь уже", "Фотошоп, чтоб скрыть забуханое лицо", "Ночная бабочка, наверное?", "Немного грудь провисает", – прокомментировали фото балерины.

Каждое фото Анастасии Волочковой становится очень обсуждаемым в Инстаграм. Обычно звезду жестко критикуют, поэтому она скрывает комментарии к своим записям.

Ранее Анастасии Волочковой досталось за видео, где она раздвигает ноги. 

Дарья ПЕТРОВА
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