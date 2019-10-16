Ведущая "Дома-2" нашла способ удивить супруга

Ксения Бородина кардинально сменила прическу – теперь на голове у телезвезды много мелких кудряшек. Из-за нового имиджа, как считает сама Ксения, она превратилась в другого человека. В Инстаграм Бородина решила пошутить над мужем, написав, что сегодня у него будет "новая женщина".

В комментариях новый образ звезды оценили и продолжили писать комментарии ее супругу Курбану Омарову.

"Муж у вас сегодня намечается веселая ночка с новой женщиной", "Ночью будет супер", "Муж, кажется в шоке", "Ох, и круто теперь выглядите", "Курбан хоть узнает?", "Огонь прическа", – прокомментировали пост Бородиной Инстаграм.

Перемены во внешности знаменитости оценили не все. Кто-то начал сравнивать ведущую "Дома-2" с Валерием Леонтьевым и смеяться над прической девушки.

"Как Валерий Леонтьев", "Ксению не узнать", "Как кукла", "Что за чунга-чанга", "Ужасно не идет Бородиной это гнездо кукушки на голове", "На подтанцовку к Леонтьеву теперь без кастинга можно", – обругали Бородину.

Ранее "Утро" опубликовало эротическое видео со звездой "Дома-2" в микротрусах.