Экс-участница скандальной телестройки рассказала о самом сокровенном

Бывшая участница телепроекта Лера Фрост не стесняется разговаривать со своими поклонниками на личные темы. На этот раз красотка рассказала о своем первом сексуальном опыте. Телезвезда считает, что торопиться с первым сексом не стоит, и приводит в пример себя – по словам Фрост, ее первый интим случился в 18 лет.

"У каждого своя норма. Могу сказать так, чем позже, тем лучше. Девочке торопиться нельзя в этом плане. В моем случае первый раз был в 18 лет", – раскрыла подробности своей интимной жизни Лера Фрост в Инстаграм.

К звезде "Дома-2" поклонники не зря обращаются с такими сокровенными вопросами. Девушка считается одной из самых сексуальных и ярких бывших участниц проекта. На странице Леры Фрост в Инстаграм регулярно появляются пикантные снимки в белье.

"Бомбический секс", "Как с картинки", "Тигрица", "Женщина огонь", "Просто секс", "Идеал", "Шикарная красотка", – комментируют горячие снимки в Интернете.

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