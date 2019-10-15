Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Бомбический секс": звезда "Дома-2" раскрыла подробности интимной жизни

Фото: instagram.com/lerafrost
Экс-участница скандальной телестройки рассказала о самом сокровенном

Бывшая участница телепроекта Лера Фрост не стесняется разговаривать со своими поклонниками на личные темы. На этот раз красотка рассказала о своем первом сексуальном опыте. Телезвезда считает, что торопиться с первым сексом не стоит, и приводит в пример себя – по словам Фрост, ее первый интим случился в 18 лет.

"У каждого своя норма. Могу сказать так, чем позже, тем лучше. Девочке торопиться нельзя в этом плане. В моем случае первый раз был в 18 лет", – раскрыла подробности своей интимной жизни Лера Фрост в Инстаграм.

Фото: instagram.com/lerafrost

К звезде "Дома-2" поклонники не зря обращаются с такими сокровенными вопросами. Девушка считается одной из самых сексуальных и ярких бывших участниц проекта. На странице Леры Фрост в Инстаграм регулярно появляются пикантные снимки в белье.

"Бомбический секс", "Как с картинки", "Тигрица", "Женщина огонь", "Просто секс", "Идеал", "Шикарная красотка", – комментируют горячие снимки в Интернете.

Ранее в Интернете появилось видео Ольги Бузовой, целующейся со знаменитостью. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Киев раскрыл "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе

Украинское правительство возьмет деньги из средств на пенсии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей