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"Прижаться бы": Семенович оголила грудь в кафе

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Пышные формы блондинки впечатлили не всех

Анна Семенович порадовала поклонников сексуальным снимком. На фото звезда сидит в кафе с в наряде с глубоким декольте и прижимает к большой груди собачку.

Подписчики Семенович признались, что мечтают оказаться на месте животного, рядом с роскошным бюстом бывшей "Блестящей".

Нашлись и те, кого формы Анна Семенович не впечатлили. Комментаторы посчитали бюст знаменитости слишком большим. 

"К такой груди думаю захочет прижаться далеко не одно пушистое чудо", "От такой груди я бы не отходил", "Огонь", "Хорошая дама пропадает", "Красотка", "Сказочно красива", "Прижаться бы", "Повезло щенку", "Грудь больше маленького чуда", "Грудь как две головы","Похоже на вымя старой коровы",  – прокомментировала в социальных сетях.

Ранее Анна Семеновчи примерила наряд школьницы. 

Дарья ПЕТРОВА
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