Певица признала, что в душе она остается вечно юной

Анна Семенович без устали радует поклонников своего творчества все новыми фото и видео. На этот раз звезда решила напомнить, что у нее не только выдающаяся грудь, но и красивые стройные ножки.

На своей страничке в Instagram Анна опубликовала в сторис пикантное видео – в ролике певица танцует в коротком красном платье-матроске. Артистка немедленно стала мишенью для весьма язвительных комментариев.

"Семенович до сих пор не в курсе, что внимание публики и мужчин можно привлекать другими способами и для этого необязательно наряжаться в форму японских школьниц", -

ехидно написал телеграм-канал Dark Cosmo.

Вероятно, певица просто находится в романтическом настроении, вот и решила пококетничать с подписчиками. Днем раньше Анна написала: "Так хочется флирта ...... Пойду съем шоколадку" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).