Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Семенович покрутила бедрами в наряде японской школьницы

Семенович покрутила бедрами в наряде японской школьницы
Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Певица признала, что в душе она остается вечно юной

Анна Семенович без устали радует поклонников своего творчества все новыми фото и видео. На этот раз звезда решила напомнить, что у нее не только выдающаяся грудь, но и красивые стройные ножки.

На своей страничке в Instagram Анна опубликовала в сторис пикантное видео – в ролике певица танцует в коротком красном платье-матроске. Артистка немедленно стала мишенью для весьма язвительных комментариев.

"Семенович до сих пор не в курсе, что внимание публики и мужчин можно привлекать другими способами и для этого необязательно наряжаться в форму японских школьниц", - 

ехидно написал телеграм-канал Dark Cosmo.

Вероятно, певица просто находится в романтическом настроении, вот и решила пококетничать с подписчиками. Днем раньше Анна написала: "Так хочется флирта ...... Пойду съем шоколадку" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Путин ответил WADA по обвинениям в допинге

Россия стремится оставить в прошлом черные страницы в отечественном спорте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей