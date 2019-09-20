Певица представила зрителям свой новый сексуальный клип

Анна Семенович поделилась с поклонниками радостной новостью – совсем скоро выйдет ее новая песня и ролик "Секси бомбочки". Пока артистка заинтриговала пользователей социальных сетей только отрывком из нового хита.

Видео Семенович получилось весьма пикантным: артистка показывает свои стройные ноги, а затем хвастается пышной грудью. "Это модная, веселая песня про смелую и современную женщину, которая влюблена", – описывает экс-солистка группы "Блестящие".

Текст песни "Секси бомбочки" получился также нескромным: артистка называет себя "секси-бомбочкой", поет о своих пышных формах и просит красавчика отвезти ее к нему домой.

К новому творению Семенович в Инстаграм отнеслись по-разному: одни в восторге от внешности артистки и называют песню новым хитом, другие только критикуют знаменитость.

"Какая же вы красивая, я восхищаюсь Вами, успехов и счастья Вам!!!", "Очень круто получилось", "100% хит", "Мне не понравился трек", "Кошмар", "Жуть, конечно, простите", "Очень круто получилось, красотища вообще!", "Держись шоу-бизнес",

– написали под видео Семенович.

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