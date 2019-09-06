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"Уменьшите": Семенович ужаснула огромной грудью

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники хотят увидеть артистку в скромном образе

Анна Семенович снялась в белом платье на набережной Санкт-Петербурга. От видов города пользователи Instagram без ума, а вот внешний вид певицы фанатов расстроил: на снимке она оголила и грудь, и ноги, что комментаторы посчитали лишним.

Некоторые пользователи просят экс-солистку группы "Блестящие" сменить образ на более натуральный и даже уменьшить пышный бюст. Также Семенович упрекнули в использовании фотошопа: ноги звезды, особенно в области коленей, выглядят неестественно.

"Как Кондулайнен в одном ххх образе. И никак не распрощаешься с таким имиджем и амплуа. Сиси-писи уже всем недоели. хочется все натуральное и честное", "А если уменьшите грудь, может, более эстетично было бы", "За грудью вас вообще не видно", "Кто ж так нарядил: в платье и спортивную обувь? Просто *** [ужас]!", "Отфотошопили хорошо",

– раскритиковали Семенович пользователи.       

Другим комментаторам, наоборот, кажется, что Анна обладает "уникальной внешностью", которая запоминается с первого взгляда. Первым многим бросается в глаза пышный бюст артистки.

Сама Семенович утверждает, что не увеличивала грудь, но вот пластический хирург в этом усомнился. По его словам, натуральный бюст такого размера давно бы обвис, а у Анны Семенович грудь выглядит подтянутой и упругой, что возможно только благодаря имплантам.

Дарья ПЕТРОВА
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