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"Я вас спасу": Семенович лечит мужчин своей грудью

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Певица нашла способ избежать инсульта

Анна Семенович рассказала о новом методе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Как утверждает певица, мужчины, которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь, на 50% реже сталкиваются с инсультом.

Подписчики экс-солистки группы "Блестящие" могут быть спокойны, в аккаунте артистки регулярно появляются фотографии ее объемного бюста, а скоро их будет еще больше – певица позировала перед фотографом в нарядах с большим вырезом.

"Приняла для себя важное решение, чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу",

– успокоила Семенович.

Подписчики подобное решение знаменитости поддерживают полностью – они уверены, что пышная грудь не только спасет от инфаркта, но и увеличивает продолжительность жизни:

"А еще говорят, когда мужчина смотрит часто на большую грудь, он долго будет жить", "Мужская половина очень рада", "С удовольствием бы приложился", "Спасибо таким спасительницам", "Сексуальная богиня", "Всех мужчин спасешь". 

Как пишет "Пятый канал", доказать суперспособности своего бюста Семенович решила с помощью видео в открытой майке. 


Дарья ПЕТРОВА
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