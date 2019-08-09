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"Секс-символ": Семенович потрясла грудью перед камерой

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich
Знаменитость похвасталась пышными формами

Анна Семенович отправилась на гастроли в Магнитогорск. Девушка делилась всеми подробностями передвижений и своими впечатлениями. Звезду очень удивило, что ее узнали люди в аэропорту, хотя на ней были надеты темные очки. Певица подозревает, что все из-за пышного бюста, которым звезда решила потрясти перед камерой.

"Я никак не могу понять, как меня люди узнают в очках. Мне кажется я так за ними спряталась, они не должны меня узнавать. Хотя, конечно, что уж тут скрыть",

– говорит Семенович и начинает прыгать, снимая свою грудь.

Пышный бюст бывшей солистки группы "Блестящие" не дает покоя ни мужчинам, ни женщинам: одни заваливают звезду комплиментами в социальных сетях, другие завидуют ее роскошным формам.

"Самая красивая девушка", "Арбузы сладкие", "Какая грудь", "Очень сексуальная", "Ух, хороша", "Ты такая, вау", "Обаятельная девушка", "Секс-символ", – пишут в комментариях. 

Еще один вопрос, интересующий всех поклонников, натуральная ли грудь у Анны Семенович или это подарок от пластического хирурга. Сама звезда проведение подобной операции отрицает, добавляя, что большая грудь досталась ей от матери.

Слухи об операции возникли после того, как в Сети появился снимок лежащей на кровати Семенович. На фото грудь певицы выглядит также, как когда она стоит. По мнению пользователей, это возможно только если грудь силиконовая. 

Дарья ПЕТРОВА
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