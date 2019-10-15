Девушка похвасталась упругими ягодицами

Виктория Романец выложила на всеобщее обозрение постельное видео. В ролике экс-участница "Дома-2" в эротичном белье извивается в кровати, выставляя напоказ прелести.

Сейчас Романец отдыхает в Турции, поэтому в Инстаграм брюнетки появляются много снимков в купальниках, от которых поклонники красотки без ума.

"Красотка", "Фигура мечты", "Идеальное тело", "Шикарно выглядишь", "Ты бомба", "Отличный кадр", "Фигура бомба", "Огнище", "Как вы изменились", – комментировали снимок экс-участницы телепроекта.

Еще несколько лет назад тело Виктории Романец выглядело не так привлекательно. Когда девушка была на проекте, то имела лишний вес. Избавиться от него красотка смогла уже после ухода с шоу благодаря правильному питанию и спорту.