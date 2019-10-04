Звезды выяснили отношения на публике

Дана Борисова и Анастасия Волочкова поругались в эфире одной из передач. Что именно не поделили знаменитости пока неизвестно, но, по словам Борисовой, она сразу же сцепилась с балериной.

Вступиться за Борисову решила ведущая "Дома-2" Ольга Орлова. В итоге девушки вдвоем дали отпор эпатажной танцовщице.

"Сказать, что я зажигала и была в ударе – это ничего не сказать. С ходу наехала в первую же минуту эфира на Анастасию Волочкову. Выясняли отношения, весь зал лежал. Ольга Орлова, спасибо за поддержку. Оля сидела рядом, и мы выступили единым фронтом",

– написала Борисова в Инстаграм.

Комментаторы на ссору Борисовой и Волочковой отреагировали по-разному: одни считают, что звезды похожи друг на друга, другие надеются, что телеведущая "разделала" балерину. Узнать, что именно не поделили знаменитости можно будет в воскресенье в передаче "Звезды сошлись".

"Все вы из одной помойки, вы там лаяли друг на друга, из-за одиночества", "Одинокие стервы на антидепрессантах", "Мне тоже не нравится бывшая балерина. Сейчас она тетя Лошадь", "Всех наркоманок собрали", "Надеюсь Вы с Олей разделали эту алкоголичку под орех! Как же этот балерун надоел со своими банями, кальяном и поведением гопницы", – прокомментировали пост Борисовой в Интернете.

Ранее всплыли грязные тайны из прошлого Анастасии Волочковой.