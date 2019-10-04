Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Все из одной помойки": Борисова сцепилась с Волочковой

Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com
Звезды выяснили отношения на публике

Дана Борисова и Анастасия Волочкова поругались в эфире одной из передач. Что именно не поделили знаменитости пока неизвестно, но, по словам Борисовой, она сразу же сцепилась с балериной.

Вступиться за Борисову решила ведущая "Дома-2" Ольга Орлова. В итоге девушки вдвоем дали отпор эпатажной танцовщице.

"Сказать, что я зажигала и была в ударе – это ничего не сказать. С ходу наехала в первую же минуту эфира на Анастасию Волочкову. Выясняли отношения, весь зал лежал. Ольга Орлова, спасибо за поддержку. Оля сидела рядом, и мы выступили единым фронтом",

– написала Борисова в Инстаграм.

Комментаторы на ссору Борисовой и Волочковой отреагировали по-разному: одни считают, что звезды похожи друг на друга, другие надеются, что телеведущая "разделала" балерину. Узнать, что именно не поделили знаменитости можно будет в воскресенье в передаче "Звезды сошлись". 

"Все вы из одной помойки, вы там лаяли друг на друга, из-за одиночества", "Одинокие стервы на антидепрессантах", "Мне тоже не нравится бывшая балерина. Сейчас она тетя Лошадь", "Всех наркоманок собрали", "Надеюсь Вы с Олей разделали эту алкоголичку под орех! Как же этот балерун надоел со своими банями, кальяном и поведением гопницы", – прокомментировали пост Борисовой в Интернете.

Ранее всплыли грязные тайны из прошлого Анастасии Волочковой. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Дания одобрила строительство "Северного потока – 2"

Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей