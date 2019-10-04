Позже юморист насладился сексуальными танцами артистки

Светлана Лобода публично поздравила Любовь Успенскую с большим количеством подписчиков в социальных сетях. Певица обнималась с коллегой перед съемками одной из передач, а все происходящее записывал на камеру Максим Галкин.

"Размер не имеет значения", – сказала Успенская, комментируя число своих поклонников.

"Ну, знаешь ли…тебе не имеет значения, но…",

– разоткровенничалась Лобода перед Галкиным.

Позже в аккаунте юмориста появилось видео с сексуальными танцами Светланы Лободы.

Ранее Светлана Лобода рассказала Ксении Собчак о своей личной жизни и желании вернуться на Украину.