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Светлана Лобода публично поздравила Любовь Успенскую с большим количеством подписчиков в социальных сетях. Певица обнималась с коллегой перед съемками одной из передач, а все происходящее записывал на камеру Максим Галкин.
"Размер не имеет значения", – сказала Успенская, комментируя число своих поклонников.
"Ну, знаешь ли…тебе не имеет значения, но…",
– разоткровенничалась Лобода перед Галкиным.
Позже в аккаунте юмориста появилось видео с сексуальными танцами Светланы Лободы.
Ранее Светлана Лобода рассказала Ксении Собчак о своей личной жизни и желании вернуться на Украину.
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