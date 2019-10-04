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"Размер не имеет значения": Лобода пустилась в откровения перед Галкиным

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Позже юморист насладился сексуальными танцами артистки

Светлана Лобода публично поздравила Любовь Успенскую с большим количеством подписчиков в социальных сетях. Певица обнималась с коллегой перед съемками одной из передач, а все происходящее записывал на камеру Максим Галкин.

"Размер не имеет значения", – сказала Успенская, комментируя число своих поклонников.

"Ну, знаешь ли…тебе не имеет значения, но…",

– разоткровенничалась Лобода перед Галкиным.

Позже в аккаунте юмориста появилось видео с сексуальными танцами Светланы Лободы. 

Ранее Светлана Лобода рассказала Ксении Собчак о своей личной жизни и желании вернуться на Украину. 

Дарья ПЕТРОВА
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