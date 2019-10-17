Звезду "Дома-2" короновали прямо на сцене

Звезда российской эстрады Ольга Бузова прокомментировала свое выступление в Якутске, назвав его особенным. На концерт пришло около четырех тысяч человек.

"Энергетика невероятная", – пишет в своем Instagram певица.



Сделал особенным концерт и необычный подарок – во время концерта Ольге преподнесли корону, изготовленную из серебра и инкрустированную 11 бриллиантами. Корону изготовили из драгметалла, которые собрали фанаты певицы. "Самое удивительное, что корона-то не жмет и бриллианты не мешают", – пошутила Бузова на сцене.

"Молодчинка, Олечка! Заменяешь Лободу!",

– написали Ольге в комментариях. На что певица ответила: "Я не хочу никого заменять! Я занимаю своё место".

Большинство подписчиков звезду поддержали, однако согласились с высказыванием не все, отметив: то, что Бузова побила Лободу по популярности, весьма сомнительно:

"Вы это серьёзно?! А Лобода в курсе?", "У Лободы хотя бы на концерт не одни дети ходят, у неё огромная разумная аудитория, чего не скажешь об Оленьке", "Долго ей идти до голоса Лободы".

Концерт в Якутске состоялся 15 октября в спорткомплексе "Триумф".